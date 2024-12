Criminosos quebram muro vizinho à agência bancária e roubam quase R$ 300 mil em Luziânia

Situação foi contatada na manhã de segunda-feira (16), quando o gerente abriu a unidade

Thiago Alonso - 17 de dezembro de 2024

Cofre foi arrombado e dinheiro levado. (Foto: Reprodução)

Criminosos furtaram mais de R$ 280 mil após arrombar uma instituição bancária, no município de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã desta segunda-feira (17) pelo gerente da unidade, que relatou ter encontrado o local já violado.

O homem, no entanto, não soube dizer quando ocorreu o crime, podendo ter sido entre sábado (14) e domingo (15), quando não havia funcionários no estabelecimento.

Diante destas informações, o serviço de inteligência se dirigiu ao endereço, o qual realizou investigações preliminares acerca do fato.

Durante uma varredura, foi constatado que os suspeitos teriam entrado no local após quebrar o muro de uma casa vizinha que estava vazia.

Ao adentrarem ao lote da agência, eles conseguiram acessar a parte interna do prédio arrombando uma grade que isolava a janela do banheiro, quebrando parte da estrutura.

Não o bastante, os supostos autores também destruíram uma parede da unidade que dava acesso a uma sala onde estaria o cofre com o dinheiro.

Segundo a instituição, os suspeitos subtraíram cerca de R$ 280 mil em espécie, valor que estava armazenado no objeto.

A Polícia Civil (PC) juntamente com a Polícia Cientifica também estiveram presentes na cena do crime, de modo que isolaram o local para realizar a perícia.