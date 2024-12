Mulher compra chapinha na Amazon e fica sem acreditar no que chegou: “Tenho muito medo de tocar nisso”

Casal se surpreendeu com a encomenda que recebeu e pedido terminou em dor de cabeça

Magno Oliver - 17 de dezembro de 2024

Pacote da Amazon. (Foto: Captura/Youtube)

Comprar em lojas virtuais, como na Amazon, por exemplo, pode ser a certeza de uma boa compra ou uma incrível dor de cabeça.

Assim, a opção dor de cabeça foi o que aconteceu com um casal de americanos que resolveram fazer uma compra na Amazon e o resultado acabou surpreendendo.

Dessa forma, o que era para ser um dia de compras de fim de ano para a filha, acabou se tornando um caos enorme.

O casal americano Chris e Gabrielle Hansen ficou impressionado ao encomendarem um alisador de cabelo na loja da Amazon como presente de Natal para a filha.

Eles pediram o modelo Shark HD430 Flex Style como presente especial e acabaram recebendo algo inesperado. A indignação se transformou em publicação de desabafo no TikTok.

Acontece que ao invés da chapinha que haviam comprado, encontraram um saco ziploc cheio de peças usadas e sujas de um produto bem semelhante ao que foi encomendado.

Ao perceberem que foram enganados, decidiram expressar sua descrença com o recebimento. “Tenho muito medo de tocar nisso”, confessou Gabrielle enquanto mostrava a embalagem para a câmera.

Além do modelo completamente errado, as imagens mostram que o modelador de cabelo vinha acompanhado de acessórios adicionais. Entre eles, uma escova que estava com as cerdas totalmente danificadas.

Ao denunciarem o golpe que haviam sofrido, vários usuários relataram histórias parecidas nos comentários, relatando que também receberam produtos usados ou de baixa qualidade ao fazerem compras pela Amazon.

“Nada poderia ter me preparado para o que saiu daquela caixa”, escreveu um internauta. “Isso aconteceu recentemente com meu amigo que encomendou um laptop na Amazon”, revelou outro.

Confira o vídeo completo da postagem:

