Família pede o dinheiro de volta após bolo de aniversário quase terminar em tragédia

O que era para ser um momento de alegria e descontração, acabou em desastre e quase terminou no hospital

Magno Oliver - 18 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Balanço Geral)

Um vídeo tem circulado nas redes sociais e levantou uma discussão polêmica sobre direitos do consumidor por conta de um bolo de aniversário.

Assim, o que era para ser uma simples festa com muita comemoração, acabou quase virando uma tragédia e caso de hospital.

O perfil no Instagram do @alfinetei publicou o caso da cliente que pediu um bolo de aniversário para a festa da filha e acabou tendo problemas.

Família pede o dinheiro de volta após bolo de aniversário quase terminar em tragédia

Prints de conversa entre cliente e loja bombaram e foram enviados para a equipe de produção do programa “Balanço geral”, da Rede Record. O caso foi transmitido em rede nacional.

A família, segundo a cliente que fez o pedido, tem o hábito de enfiar o rosto do aniversariante no bolo. Só que o bolo enviado estava com palitos de churrasco introduzidos na massa para dar sustentação.

Assim, ao enfiar o rosto da aniversariante no bolo, cumprindo a tal “tradição” da família, ela se machucou e teve que ir para o hospital.

Revoltada, a mãe resolveu entrar em contato e pedir o dinheiro de volta para a loja. “Você é louca?”, diz ela no início da mensagem.

Sem entender nada, a confeiteira questionou se havia tido algum problema com o bolo e logo veio a resposta.

“Sim, você colocou esses palitos de churrasco no bolo e na hora do parabéns, empurraram o rosto da minha filha no bolo, ela quase foi parar no hospital”, afirmou.

Então, a profissional explicou que quando o bolo é pesado e muito molhado, eles possuem o costuma de usar o palito para segurar e evitar que estrague. No entanto, a cliente não reagiu muito bem.

“Isso é um absurdo. Como você coloca um negócio desse dentro do bolo?”, disse revoltada.

Apesar de garantir que não tinha como saber que a família tinha a tradição peculiar, a confeiteira pediu desculpas pelo transtorno, mas a mulher novamente não aceitou e pediu o dinheiro de volta.

“Não quero desculpas não. Eu quero meu dinheiro de volta, por sua causa minha filha se machucou”, esbravejou.

Confira o vídeo completo da história:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetei (@alfinetei)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!