Tentativas de suicídio, internação em UTI e lesões gravíssimas: o drama vivido por alguns pacientes da clínica Karine Gouveia

Inquérito apontou que pacientes eram encorajados a fazer novas operações de 'correção', mas que não tinham resultado

Thiago Alonso - 18 de dezembro de 2024

Procedimentos eram realizados indevidamente em clínicas de Goiânia e Anápolis. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) apontou que pelo menos 24 vítimas denunciaram ter sofrido complicações após realizar procedimentos estéticos nas clínicas de Karine Gouveia, em Goiânia e Anápolis. Entretanto, faz um apelo para possíveis novas vítimas procurem as delegacias em caso de dolo.

Em coletiva realizada nesta quarta-feira (18), o delegado Daniel de Oliveira, responsável pela investigação, relatou que alguns destes pacientes tiveram lesões gravíssimas, além de sequelas irreversíveis.

De acordo com ele, as complicações registradas envolveram queimaduras, cicatrizes sérias, até perda de olfato e deficiência ocular.

No inquérito, uma vítima chegou a relatar que, desde o ocorrido, ela nunca mais parou de sentir cheiro de podre, enquanto outra foi diagnosticada com Hepatite C.

Uma das clientes precisou ser internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após ter parte do nariz dilacerado.

Ainda de acordo com o delegado, ao sofrer complicações com as operações, a própria clínica de estética de Karine Gouveia oferecia novos procedimentos de ‘correção’.

No entanto, estes não eram resolvidos, visto que muitas vezes eram realizados ainda de forma indevida, com enxertos com pedaço de ossos e plásticos, substâncias rejeitas pelos corpos das vítimas. Em um destes casos, uma pessoa chegou a realizar estas ‘revisões’ mais de 30 vezes e não conseguiu resolver o problema.

Vários pacientes, entre homens e mulheres, procuraram outros profissionais para tentar corrigir as deformações, sendo que a maioria foi recusada já que não existia possibilidade de reparação.

Assim, clientes viajaram Brasil à fora em busca de novos esteticistas, enquanto outros, sem condições financeiras, entraram na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), onde estão até hoje.

Por conta disso, sem esperanças de resolver as complicações, uma das vítimas chegou a tentar suicídio por duas vezes.

Com base nestas informações, a PC prendeu nesta quarta-feira (18), Karine Gouveia, o marido dela, Paulo Cesar Dias Gonçalves, conhecido como PC Segredo, e dois técnicos que atuavam nas clínicas, sendo um odontólogo e uma biomédica.

