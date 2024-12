Com atrações internacionais, César Menotti & Fabiano e Israel e Rodolffo, final de semana em Goiás promete muito agito

Para quem está de férias e para aqueles que só querem aproveitar o descanso, o que não falta é opção para aproveitar

Isabella Valverde - 19 de dezembro de 2024

Information Society, César Menotti & Fabiano e Israel & Rodolffo se apresentam em Goiás neste fim de semana. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

As festas de final de ano estão se aproximando, chegando também um final de semana repleto de muito agito e programação boa para aqueles que não perdem uma curtição.

Começando com chave de ouro, esta sexta-feira (20) será pra lá de especial em Goiânia com a apresentação especial de três gigantes da música dos anos 80 e 90.

Então, para aqueles que não perdem um bom embalo e estão em busca de diversão, Information Society, Double You e Kon Kan farão uma apresentação histórica no palco do Espaço Dois Ipês. As bandar recriarão a atmosfera icônica das discotecas, e os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Bilheteria Digital.

Ainda na capital, donos de grandes hits, César Menotti & Fabiano celebram os 20 anos de carreira com a turnê “Intensidade”, que promete animar os goianos na Arena Multiplace.

O super show contará ainda com a presença da dupla André & Adriano, Luiz Cláudio & Giuliano e DJ Lagoa. Os tickets de entrada também podem ser adquiridos pela plataforma Bilheteria Digital.

Por fim, mas não por isso menos importante, o sábado em Anápolis será com um super show beneficente em comemoração aos 20 anos da Nobel Eventos.

O mega evento contará com a participação especial da dupla Israel & Rodolffo, além do grupo Kamisa 10 e do DJ Pedro Volt.

Por ser beneficente, a entrada no show é apenas um kg de alimento não perecível, que pode ser trocado por ingresso no Brasil Park Shopping, no Supermercado do Povo e no Floresta Supermercados.

Já para aqueles que desejam curtir a festa do camarote, é possível adquirir os bilhetes pelo site BaladApp.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: