Governo de Goiás divulga informações sobre calendário do IPVA 2025

Com a proximidade de 2025, o Governo de Goiás divulgou informações sobre o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Para este ano, a Secretaria de Economia anunciou que motoristas receberão um desconto na hora de quitar os débitos, visto que a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que serve de referência para a cobrança de automóveis usados, sofreu redução média de preços de 0,35%.

Outra novidade que deve aliviar o bolso em 2025 diz respeito aos proprietários de veículos que realizarem o pagamento integral da parcela única de forma antecipada: estes contribuintes receberão um desconto de 8%, ao quitarem este valor até o dia 15 de janeiro.

Este dado apresenta uma redução de 1% a mais do que em 2024, quando o valor era de 7%. Esta nova regra valerá para todos os finais de placa.

O dia 15 também ficou definido para o primeiro pagamento para os motoristas que optarem por parcelar o imposto, sendo que o calendário estará vigente até o mês de outubro.

Por conta disso, as placas finalizadas em 1 e 2 poderão quitar o débito em até nove prestações, enquanto numerações que terminam em 3 terão um mês a mais para realizar o aporte.

De acordo com o auditor fiscal e gerente de IPVA da Secretaria, Jorge Arêas, esta diferença é evidenciada devido a uma decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabeleceu o mês de setembro como período final para a renovação do Licenciamento Anual dos Veículos no País, sobretudo para os veículos com finais 1 e 2.

IPVA na Nota Fiscal Goiana

Além das novidades, a pasta promete uma maior articulação junto a órgãos como a Nota Fiscal Goiânia, que atualmente já oferece descontos no IPVA para contribuintes que utilizam o CPF em compras com nota fiscal — com abatimentos entre 5% e 10%, a depender do número de registros emitidos do participante.

Para motoristas goianos com registro no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin Estadual), este desconto não será aplicado.

Não obstante, antes de liberar o prêmio da Nota Fiscal Goiânia durante o ano de 2025, os concorrentes terão registros consultados no Cadin. Isso deve evitar que pessoas com pendências sejam sorteadas.