WhatsApp se pronuncia após polêmica envolvendo suposta nova função

A suposta nova ferramenta assustou muitos usuários nas redes sociais

Pedro Ribeiro - 19 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O WhatsApp se tornou o centro de uma polêmica nas redes sociais recentemente, e tudo começou com um rumor que deixou muitos usuários apreensivos.

WhatsApp se pronuncia após polêmica envolvendo suposta nova função

A história que viralizou dizia que o aplicativo passaria a notificar quando alguém tirasse print das conversas. E aí, dá para imaginar o rebuliço que isso causou, não é? Entre memes, debates calorosos e muita especulação, a novidade gerou bastante curiosidade — e também um pouco de preocupação.

No entanto, antes de sair deletando conversas ou repensando seus hábitos no WhatsApp, vale prestar atenção no que a própria empresa tem a dizer sobre isso. Em uma declaração breve, mas direta, a assessoria do aplicativo informou que “não comenta rumores”. Ou seja, até o momento, essa suposta função não foi confirmada nem desmentida.

Mas por que tanta gente acreditou nessa possibilidade? O WhatsApp tem trabalhado constantemente para incluir novas funções que garantam mais segurança e privacidade aos usuários. Entre os exemplos mais recentes estão os recursos de mensagens que desaparecem e o bloqueio de capturas de tela em mensagens temporárias. Por isso, a ideia de uma notificação para prints não parecia tão impossível.

Ainda assim, é sempre bom ter cuidado com informações que circulam na internet. Muitas vezes, os rumores se espalham rapidamente e acabam sendo mal interpretados. Enquanto o WhatsApp não confirma nada, os usuários podem continuar usando o aplicativo sem medo de que prints sejam denunciados.

Essa situação só mostra como o WhatsApp segue sendo um dos aplicativos mais comentados — e às vezes até mal-entendidos. O importante é ficar de olho nas atualizações oficiais e não acreditar em tudo que aparece nas redes. E você, o que acha dessa ideia? Genial ou invasiva?

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!