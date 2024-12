“Daqui 4 anos estarei feliz se tiver cumprido compromissos e projetos em Anápolis”, diz Márcio Corrêa em diplomação

Realizada na Câmara Municipal, a cerimônia contou com a presença do vice-governador Daniel Vilela

Pedro Hara - 20 de dezembro de 2024

Márcio Corrêa, prefeito eleito de Anápolis. (Foto: Arthur Moura)

O prefeito eleito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), e o vice, Walter Vosgrau (MDB), foram diplomados pela Justiça Eleitoral na noite desta quinta-feira (19), em uma cerimônia que também contou com a presença dos vereadores eleitos e reeleitos para o quadriênio 2025-2028.

Daniel Vilela (MDB), vice-governador de Goiás, foi a maior autoridade política presente no evento. Ele e Márcio Corrêa são amigos e aliados de longa data.

Em discurso, Márcio Corrêa agradeceu a presença do emedebista e afirmou que está em paz com a dura missão que inicia com a posse no próximo dia 1º de janeiro.

Isso porque Roberto Naves (Republicanos), desafeto do próximo chefe do Executivo Municipal, está deixando a Prefeitura com um alto endividamento e grandes obras de díficil conclusão.

Além desses desafios, Márcio Corrêa também precisará cumprir as promessas feitas durante a campanha.

“Daqui a 4 anos estarei feliz se tiver cumprido os compromissos e projetos em Anápolis”, declarou.

Montagem do Governo

Após a diplomação, o prefeito eleito anunciou os nomes de oito pessoas que irão compor o secretariado. Todos os nomes foram antecipados horas antes pela Rápidas. Confira a primeira e a segunda lista.

Pastas importantes, como Educação e Fazenda, devem ter seus titulares anunciados nos próximos dias.