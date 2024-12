Entregador revela truque infalível para não precisar subir no prédio com as entregas

Internautas elogiaram demais a ideia que ele teve e outros colegas de entrega também decidiram aderir

Magno Oliver - 20 de dezembro de 2024

Rio de Janeiro – Entregadores de aplicativo trabalham no centro da capital – Foto Fernando Frazão/Agência Brasil

Convenhamos, a vida de entregador não é nada fácil e cheia de histórias para contar.

Assim, o registro de uma estratégia de entrega gravada por um profissional da área viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando uma cena de descontração entre um entregador e os seguidores.

Entregador revela truque infalível para não precisar subir no prédio com as entregas

Um entregador bombou demais suas redes sociais com uma estratégia para ajudar todos os colegas de trabalho. A situação foi publicada no Instagram do @jornalOhoje.

No vídeo, o tutorial acontece ao vivo, enquanto o profissional levava uma entrega em um apartamento.

Acontece que o cliente pediu para que o entregador subisse para fazer a entrega no terceiro andar. Porém, esperto, o profissional arrumou a desculpa perfeita para não poder subir.

“Não dá para subir não, que eu estou com tornozeleira eletrônica, aí perde o sinal”, afirmou.

Sem saber o que fazer diante da afirmativa, o cliente não teve outra opção se não descer e ele mesmo ir buscar o pedido

Nas redes sociais, os seguidores elogiaram bastante a ideia do rapaz.

“Ideia de gênio demais!”, comentou um internauta.

Confira o vídeo completo do truque de gênio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal O Hoje (@ohoje)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!