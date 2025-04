Se você tem algum desses sobrenomes, saiba que suas raízes podem ser portuguesas

Pedro Ribeiro - 03 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Mylo Kaye)

Os sobrenomes são uma parte essencial da identidade de cada pessoa.

No Brasil, essa identidade se torna ainda mais rica devido à diversidade cultural que formou a população ao longo dos séculos.

Com mais de três séculos de colonização portuguesa, muitos sobrenomes comuns no país têm origem lusitana.

Há milênios, as pessoas sentiram a necessidade de diferenciar uns aos outros além dos nomes próprios.

Assim, os sobrenomes surgiram como uma forma eficaz de identificação.

Acredita-se que esse costume tenha começado na China, cerca de cinco mil anos atrás.

Em Portugal, o uso dos sobrenomes ganhou força ao longo dos séculos.

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, trouxeram consigo essa tradição, que foi incorporada à cultura brasileira e se perpetuou até os dias atuais.

Como os sobrenomes portugueses são classificados?

Os sobrenomes portugueses possuem diferentes origens e podem ser classificados em quatro categorias principais:

Toponímicos : relacionados a um local de origem, como cidades, vilas ou regiões específicas (exemplo: Camargo, que remete a uma região portuguesa).

: relacionados a um local de origem, como cidades, vilas ou regiões específicas (exemplo: Camargo, que remete a uma região portuguesa). Religiosos : inspirados em figuras ou elementos religiosos (como Batista, relacionado ao batismo cristão).

: inspirados em figuras ou elementos religiosos (como Batista, relacionado ao batismo cristão). Patronímicos : derivam de nomes do pai ou de um antepassado masculino, geralmente com a adição de “S” ou “ES” no final (como Rodrigues, que significa “filho de Rodrigo”).

: derivam de nomes do pai ou de um antepassado masculino, geralmente com a adição de “S” ou “ES” no final (como Rodrigues, que significa “filho de Rodrigo”). Ocupacionais: baseados na profissão do patriarca da família (como Carneiro, que pode estar ligado a pastores ou criadores de gado).

11 sobrenomes com raízes portuguesas

Agora que você conhece um pouco sobre a história e a classificação dos sobrenomes, confira alguns exemplos comuns de sobrenomes portugueses no Brasil:

1. Costa

Costa pode ter duas origens: pode se referir às costelas humanas, símbolo presente em brasões de famílias portuguesas, ou ser um toponímico ligado às regiões costeiras.

2. Abreu

Abreu pode ter uma origem toponímica, relacionada à Torre de Abreu, em Valença do Minho, ou religiosa, derivada de Abraão.

3. Oliveira

Também de origem toponímica, Oliveira se refere à árvore de onde se extrai o azeite de oliva. É um sobrenome ligado a regiões onde essas árvores eram cultivadas.

4. Fernandes

Assim como Alves, Fernandes é um patronímico que indica “filho de Fernando”.

5. Cunha

Este sobrenome toponímico se refere a um rochedo isolado em formato de cunha.

6. Sousa

Um dos sobrenomes mais populares no Brasil, Sousa é um toponímico ligado a um rio de Portugal.

Seu significado está relacionado a seixos ou pedras.

7. Lopes

Lopes vem do latim “Lupus”, que significa lobo.

Muito utilizado por judeus sefarditas, esse sobrenome foge dos padrões mais comuns de formação.

8. Ferreira

Ferreira pode ser tanto um sobrenome ocupacional, associado a ferreiros, quanto toponímico, vinculado a locais ricos em minério.

9. Silva

Outro sobrenome muito comum, Silva tem origem toponímica e está associado a famílias que viviam em regiões de mata ou floresta.

10. Alves

Alves é um patronímico derivado de “Álvares”, que significa “filho de Álvaro”.

11. Santos

Com origem religiosa, Santos vem do latim “Sanctorum” e era atribuído a crianças nascidas no Dia de Todos os Santos.

