Formas simples de identificar e combater vazamentos ocultos em casa

Por meio de alguns testes bem simples dá para você prevenir grandes dores de cabeça com técnico de última hora

Magno Oliver - 20 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube/ Canal Paulo Emilio dias)

Seja para quem tem moradia recém-construída ou mesmo um lar com mais anos de uso, não tem jeito, alguns vazamentos ocultos vão começar a surgir.

Assim, o famoso vazamento oculto é quando acontece uma simples abertura de dois milímetros na tubulação que chega a desperdiçar mais de 135 mil litros de água.

Dessa forma, ele acontece de forma repentina e pode ser um dos principais vilões do aumento no valor da fatura da água. Porém, esses e outros tipos de vazamentos podem ser evitados.

Toda casa exige manutenção, principalmente quando o assunto é vazamentos ocultos. Assim, a Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) resolveu ajudar os consumidores a verificarem a origem dos vazamentos.

De acordo com o comunicado, um dos locais mais comuns de vazamentos ocultos fica próximo às cisternas e caixas d’águas. É o chamado extravasor ou ladrão.

Assim, a recomendação dos especialistas é que o consumidor feche o registro, torneiras e que a boia da caixa esteja totalmente presa, impedindo a entrada de água no local. Se mesmo com tudo fechado o nível de água baixar em apenas uma hora, pode haver vazamento em algum lugar da casa.

Teste do vaso sanitário

Outro teste caseiro foi o do vaso sanitário. Para isso, basta colocar um pouco de cinza fina no local. Se ela não ficar depositada no fundo do vaso, é sinal de que há vazamento na válvula ou na caixa de descarga.

Teste do hidrômetro

Agora o teste do hidrômetro. Primeiro passo é deixar aberto o registro do cavalete, ao mesmo tempo em que se fecham todas as torneiras do imóvel e de boias das caixas.

Se em uma hora os mostradores menores do hidrômetro se movimentarem mesmo assim, sinal de que pode estar tendo algum vazamento na rede interna do imóvel.

