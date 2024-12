Sobe número de vítimas de agência de turismo que deu calote em moradores de Anápolis; veja lista

Clientes, além de lidarem com o impacto financeiro, enfrentam a indignação de terem sonhos interrompidos

Samuel Leão - 20 de dezembro de 2024

Imagem da fachada da agência de viagens. (Foto: Reprodução)

Moradores de Anápolis viveram momentos de frustração após serem vítimas de golpes praticados pela SCS Viagens e Turismo, uma agência de turismo que fechou as portas de forma repentina. Casos como o de Maycon Junior, que perdeu parte de um pacote de R$ 5.527,05 para Porto Seguro (BA), e Paulo Cesar, que teve um prejuízo de R$ 9.600 em uma viagem planejada para Portugal, são exemplos das dezenas de relatos registrados.

O Portal 6 apurou que, agora, as vítimas se uniram, em um grupo de WhatsApp que teria cerca de 20 pessoas, para pressionar por alguma resolução do problema – que já causou danos tanto financeiros quanto emocionais.

A empresa, que ficava localizada na Avenida Universitária, em frente ao Anashopping, também apagou a conta nas redes sociais e deixou de responder aos contatos dos consumidores.

A Polícia Civil (PC) já investiga o caso, que conta com registros de diversos denunciantes. Entre os afetados, há quem tivesse investido todas as economias em viagens internacionais, enquanto outros relatam tentativas frustradas de reembolso ou cancelamento de cobranças futuras.

A reportagem tentou contato com o delegado que acompanha o caso, Leonilson Pereira, para saber mais detalhes das investigações, mas, até o momento, não obteve retorno.

Também entramos em contato com as vítimas da empresa para colher detalhes das viagens vendidas, com preço e também o número de pessoas que compareceriam. Confira abaixo 6 desses casos: