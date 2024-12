UFG está com inscrições abertas para cursos de especialização gratuitos e a distância

Processo seletivo oferece 250 vagas, distribuídas entre oito polos de apoio espalhados em Goiás

Natália Sezil - 20 de dezembro de 2024

Reitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG). (Foto: Divulgação)

O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), do Governo Federal, está com inscrições abertas para o ingresso em cursos de graduação na modalidade Educação à Distância (EaD), para o primeiro semestre de 2025.

O processo seletivo é realizado pelo Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), com 250 vagas distribuídas entre os cursos de Bacharelado em Administração Pública (100) e Bacharelado em Biblioteconomia (150).

As vagas para Administração Pública são destinadas a polos de apoio presencial nas cidades de Formosa, Alexânia, Cavalcante, Senador Canedo e Uruana, com sede no Campus Goiânia.

Já o curso de Biblioteconomia, com sede no Campus Goiás, tem polos distribuídos nos municípios de Formosa, Goiânia, Cidade de Goiás e Planaltina. Os encontros presenciais acontecerão segundo critério das coordenações dos cursos.

As inscrições já estão abertas, e o prazo vai até às 17h do dia 03 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo Portal do Candidato, no site do Instituto Verbena. A seleção acontece pela análise do histórico escolar do ensino médio. Mais informações estão disponíveis no edital.