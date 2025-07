Grupo anuncia 115 novas vagas na Grande Goiânia com salários de até R$ 8,7 mil

Selecionados atuarão em trajetos em rodovias de Goiás, mas é necessário preencher alguns requisitos

Thiago Alonso - 14 de julho de 2025

Carteira de Trabalho em processo seletivo. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

O Grupo Med+, empresa atuante no atendimento pré-hospitalar no trajeto entre Goiânia e Itumbiara, anunciou a abertura de 115 novas vagas de emprego na área da saúde, com salários que chegam até R$ 8,7 mil.

As oportunidades são destinadas para os cargos de Resgatista, Motorista Socorrista, Supervisor Operacional, Médico Emergencialista e Enfermeiro.

Para participar, é necessário preencher alguns requisitos, a depender da vaga desejada, como ensino médio completo, graduação em algumas áreas e até especialização.

Para o cargo de motorista socorrista, por exemplo, é necessário possuir habilitação categoria “D” com exame toxicológico atualizado e certificação COVE ou CVE.

Também é necessário possuir cursos técnicos para a área, como o de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e Basic Life Suppor (BLS), ou Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) e Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) para a vaga de enfermeiro, por exemplo.

Em algumas ocasiões, o Grupo Med+ também solicita experiência na função para os candidatos, que serão alocados para atuar na Rota Verde, que compreende as rodovias BR-060/452/GO.

Para se inscrever, os interessados devem acessar a aba Trabalhe Conosco no site da empresa, onde é necessário preencher com informações pessoais.

Também é possível enviar a candidatura por meio do e-mail [email protected], contendo no assunto, a função pretendida, e o currículo em anexo.

