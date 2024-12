Veja o que abre e fecha nos feriados de Natal e Ano Novo em Goiânia

Cidade adotará ponto facultativo, mas serviços essenciais seguirão operando normalmente

Davi Galvão - 20 de dezembro de 2024

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom)

A Prefeitura de Goiânia anunciou como será o funcionamento dos serviços públicos e das repartições municipais nas semanas do Natal e do Ano Novo.

Conforme decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM), foi instituído ponto facultativo nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro, em virtude dos feriados de Natal e Ano Novo.

Entretanto, serviços essenciais, como atendimento em saúde, limpeza urbana, assistência a mulheres vítimas de violência e ações de fiscalização, seguirão operando normalmente.

Os procedimentos de urgência e emergência serão realizados em 15 unidades de saúde que funcionam 24 horas, de acordo com a classificação de risco. A relação completa de locais disponíveis pode ser acessada no site da Secretaria Municipal de Saúde.

Em casos de emergência em residências, vias públicas ou locais de trabalho, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo número 192.

Para vacinação, estarão abertas das 08h às 17h as seguintes salas: Centro Municipal de Vacinação (CMV), Ciams Urias Magalhães, Ciams Dr. Domingos Viggiano e Ciams Novo Horizonte.

A Comurg garantirá a continuidade das operações essenciais de limpeza, como varrição, roçagem, poda de árvores e manutenção de viveiros. Solicitações podem ser feitas pela Central de Atendimento (62) 3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou via WhatsApp (62) 9855-8555.

O Centro de Zoonoses também estará de plantão e pode ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130 para casos envolvendo animais agressivos. Em situações de mordida, a recomendação é procurar a unidade de saúde mais próxima.

As agências do Atende Fácil não abrirão nos dias 23, 24, 25, 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Já a Casa Abrigo Sempre Viva, que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica, funcionará ininterruptamente com encaminhamentos realizados pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam).

A assistência social será mantida com as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) em busca ativa 24 horas por dia. A Central de Óbitos de Goiânia também seguirá em funcionamento durante todo o período.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) operará normalmente e pode ser acionada pelo telefone 153 em caso de ocorrências.

No setor de lazer, o Parque Mutirama abrirá normalmente após o Natal, de 26 a 29 de dezembro, entre 10h às 16h. Durante o Ano Novo, o parque reabre no dia 02 de janeiro e segue operando nos horários habituais.

O Parque Zoológico terá mudanças no funcionamento: na semana do Natal, estará aberto de quinta a domingo, permanecendo fechado no feriado do dia 25. No Ano Novo, não funcionará no dia 1º de janeiro, retomando as atividades no dia 02.

Com essas definições, a Prefeitura busca garantir a manutenção dos serviços essenciais e proporcionar alternativas de lazer à população durante o período de festas.