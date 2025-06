6 melhores hamburguerias de Goiânia em 2025

Com blend artesanal, cheddar derretendo no ponto e ambientes que vão do industrial chic ao rústico

Anna Júlia Steckelberg - 16 de junho de 2025

Não faz muito tempo que comer hambúrguer era sinônimo de fast food básico. Mas o jogo virou. Em Goiânia, a cena gourmet se firmou com força e criatividade, e 2025 confirma o que os goianienses já sabiam: a capital está entre os grandes polos do hambúrguer artesanal no Brasil.

De receitas autorais a releituras ousadas, as casas da cidade oferecem mais do que lanches: entregam experiência, sabor e identidade.

A seguir, listamos as seis hamburguerias mais bem avaliadas por premiações locais, plataformas de gastronomia e, claro, pelos próprios clientes.

1. Madero

Mesmo sendo uma rede nacional, o Madero se destaca em Goiânia por manter a qualidade impecável em todos os detalhes. Com carne nobre, pão leve e maionese exclusiva, seus lanches são equilibrados e sempre bem apresentados.

A casa conquistou o primeiro lugar no Prêmio Curta Mais 2024, somando ambiente acolhedor, atendimento eficiente e opções para todos os gostos, do tradicional ao fit.

2. Matturado

Com blend próprio e combinações criativas, o Matturado virou sinônimo de hambúrguer autoral em Goiânia.

Cada ingrediente é tratado como protagonista, da carne suculenta ao pão artesanal.

Premiado e elogiado por jurados e público, o lugar ainda aposta em molhos exclusivos e batatas crocantes que viraram marca registrada. Um endereço certeiro para quem valoriza sabor com personalidade.

3. Lifebox Burger

Localizada no Setor Oeste e no Jardim Goiás, a Lifebox Burger une ambiente jovem e cardápio variado com muito acerto.

Com nota alta no Tripadvisor, é conhecida pelos lanches suculentos e pelas porções generosas.

Os molhos artesanais, o bacon bem crocante e o cheddar no ponto fazem sucesso, além das opções vegetarianas que mostram preocupação com todos os perfis de público.

4. Villa Burger & Beer

Para quem quer unir o melhor do hambúrguer artesanal com uma boa carta de cervejas, o Villa é o destino ideal.

O cardápio explora sabores intensos, com queijos selecionados e carnes bem seladas.

O ambiente é agradável e convida ao happy hour, com combos promocionais e atendimento elogiado.

O Villa figura entre os mais recomendados do Duo Gourmet e do público local.

5. Bald Burger

Sem firulas, mas com muita técnica, o Bald Burger conquistou espaço apostando no básico bem feito.

A casa aposta em blends equilibrados e queijos de qualidade, além de pães sempre frescos.

O diferencial está na textura e no ponto da carne, ajustado ao gosto do cliente. A atmosfera descontraída e o bom custo-benefício são pontos que fidelizam quem prova.

6. Cazzero Burger

Com estética moderna e um cardápio ousado, o Cazzero entrega hambúrgueres com pegada gourmet e uma apresentação de dar água na boca.

Os ingredientes são bem trabalhados e há espaço para criações temáticas e edições limitadas.

Além disso, o atendimento cordial e o ambiente instagramável completam a experiência, fazendo da casa uma queridinha entre jovens e foodies.

