Cliente elogia restaurante por não cobrar taxa de serviço, mas valor da conta impressiona

Rapaz gostou muito da política de funcionamento do estabelecimento, mas acabou criticado por outra coisa que mostrou para a internet

Magno Oliver - 21 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / X/ Ishan Sharma)

Ir a um restaurante chique e diferentão que inaugurou na cidade que você mora pode ser uma experiência que renderá histórias para vida. Sejam elas positivas ou negativas.

Foi o que aconteceu com o fundador de uma startup, Ishan Sharma, por causa de uma conta de restaurante que viralizou e gerou uma onda de comentários.

Dessa forma, Ishan estava em um restaurante em Bengaluru, na Índia, e foi criticado pelas refeições de preços considerados exorbitantes do local que ele comia.

(Foto: Captura de tela / X/ Ishan Sharma)

O rapaz elogiou a política de não cobrar taxa de serviço adotada pelo estabelecimento. No entanto, ele acabou sendo criticado ao mostrar o valor total da refeição que consumiu.

A postagem foi publicada na rede social X, antigo Twitter, e bateu mais de 1 milhão de visualizações, além de centenas de comentários.

Na publicação, ele mostra que o custo total do pedido dos pratos consumidos ficou em 10.030 rúpias indianas (aproximadamente R$ 730).

Os detalhes da comanda

A comanda dele tinha uma seleção de pratos tradicionais da culinária indiana, entre eles o Paneer Khurchan (R$ 110), feito com queijo paneer cortado em tiras e cozido em um molho de tomate com especiarias. E o Daal Bhukhara (R$ 112), um prato à base de lentilhas pretas cozidas com manteiga e creme.

No pedido, teve um paneer makhani, um curry de queijo paneer cozido em molho de tomate e manteiga, que, sozinho, custou 2.900 rúpias (cerca de R$ 207).

Ele também pediu pratos especiais, como o Khasta Roti (R$ 27), uma variação do pão tradicional indiano, e o Pudina Parantha (R$ 50 cada), um pão paratha com folhas de hortelã.

Sharma elogiou bastante o restaurante pela ausência de cobrança de taxa de serviço, porém os usuários não perdoaram ele pelo valor total dos itens consumidos.

Os seguidores ficaram impressionados e também revoltados com os preços dos pratos cobrados pela casa. Alguns seguidores chegaram a ironizar o valor deles com preços de viagens e refeições em lugares mais em conta.

“Aumentaram o preço a ponto de não precisar cobrar o serviço separadamente”, criticou um internauta.

Cliente elogia restaurante por não cobrar taxa de serviço, mas valor da conta impressiona



Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!