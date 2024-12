Confira os critérios para dar entrada no financiamento do Minha Casa Minha Vida 2025

Projeto retornou com presidente em 2023 e segue vigente

Gabriella Pinheiro - 21 de dezembro de 2024

Habitações do programa Minha Casa, Minha Vida. (Foto: Divulgação).

Para quem busca conseguir adquirir a casa própria, o programa Minha Casa Minha Vida pode ser a chave de quem procura uma forma de financiar o imóvel. Para se enquadrar, é necessário atender critérios específicos como arcar com o valor mensal das parcelas e estar preparado para pagar o valor da entrada.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou com o projeto em 2023, colocando o Minha Casa, Minha Vida para funcionar novamente. Anteriormente, em 2020, ele foi substituído pelo Casa Verde e Amarela.

O programa tem como objetivo atender brasileiros que vivem em condições financeiras mais baixas, possibilitando que essas pessoas possam conseguir um imóvel em área urbana.

Por isso, foram criadas regras para esses grupos, no intuito de que eles consigam financiar um imóvel, desde que a parcela caiba dentro do orçamento mensal. Quanto menor a renda, mais benefícios são oferecidos. Dentre os critérios, estão:

Ter renda de até R$ 8 mil por mês;

Comprovar a renda;

Comprovar que fará o pagamento das parcelas de financiamento.

O financiamento precisa ser aprovado. Aqueles que atendem a faixa 1, pagam parcelas a partir de R$ 80 por até 5 anos. Os valores de cada prestação são calculados com base no comprovante de renda do titular do financiamento.

Veja o valor do imóvel:

Linha de Atendimento Subsidiada (Faixa 1) o valor da unidade habitacional pode chegar a até R$ 170 mil;

No caso de empreendimentos da Faixa 1 e 2, as unidades habitacionais podem chegar até o valor de R$ 264 mil;

Já para empreendimentos da Faixa 3, as unidades habitacionais podem chegar até o valor de R$ 350 mil.

