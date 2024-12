Ministro do TST e outras duas pessoas sofrem acidente após carro cair de ponte e capotar na BR-060

Corpo de Bombeiros esteve no local e efetuou o resgate, encaminhando as vítimas a uma unidade hospitalar

Davi Galvão - 21 de dezembro de 2024

Ministro do TST e outras duas pessoas precisaram de atendimento médico. (Foto: Reprodução)

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Amaury Rodrigues Pinto Junior, sofreu um acidente de carro na tarde deste sábado (21), na BR-060, próximo a Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Duas outras pessoas também estavam no veículo e ficaram feridas.

O veículo trafegava no quilômetro 429 quando o acidente aconteceu, por volta das 15h40, a caminho de Brasília (DF), após o automóvel cair de uma ponte e capotar.

No carro, além do ministro, estavam duas mulheres identificadas como Izabella de Castro Ramos e Luciana de Castro Ramos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento no local e confirmou que todos os ocupantes estavam conscientes no momento do resgate.

Os envolvidos no acidente foram encaminhados ao Hospital Municipal Universitário de Rio Verde (HMU). De acordo com a unidade de saúde, o ministro está consciente, orientado e apresenta sinais vitais estáveis. As duas passageiras também não correm risco de vida e seguem em observação.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades. O trecho da BR-060 onde ocorreu o episódio é conhecido por alto fluxo de veículos e já registrou outros incidentes em anos recentes.

O ministro ocupa o cargo de ministro no TST desde 2021 e tem uma trajetória de destaque no direito trabalhista. Apesar do susto, a condição estável dos ocupantes do veículo traz alívio a familiares e colegas que acompanham o caso.