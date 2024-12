Pai, mãe e filha morrem após sofrerem gravíssimo acidente em rodovia goiana

Uma quarta pessoa que estaria no carro, sendo outro filho do casal, de 4 anos, ficou ferida

Paulo Roberto Belém - 21 de dezembro de 2024

Carro da família ficou irreconhecível *Foto: Bombeiros)

Um casal e a filha deles morreram em um grave acidente na GO-217 nesta sexta-feira (20), em Piracanjuba, no Sul de Goiás.

As vítimas foram identificadas como Agatha Crystina Vilela Fernandes, de 8 anos, Luiz Henrique Fernandes de Amorim, de 29, e Déborah Crystina Vilela Silva Fernandes, que não teve a idade revelada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o carro ocupado pela família e um caminhão bateram frontalmente. Uma quarta pessoa que estaria no veículo, sendo outro filho do casal, de 4 anos, ficou ferida.

O menor foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave para um hospital da região.

Ao G1, os militares informaram que o veículo das vítimas aquaplanou na rodovia durante uma forte chuva, o que resultou na batida. O motorista do caminhão não sofreu lesões aparentes.