Supermercado lança mega evento com descontos exclusivos para festas de fim de ano

Empresa explicou que setores de açougue, hortifruti e bebidas estão recheados de variedades e preços incríveis

Gabriella Licia - 21 de dezembro de 2024

Supermercado fica localizado na região Sul de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Neste fim de ano, o que não pode faltar são boas festas e, claro, muita economia. Pensando nisso, o Supermercado Oliveira decidiu preparar um mega evento para atender os anapolinos com excelência, entregando qualidade nos produtos e preços bem acessíveis.

Localizada na Avenida Principal Qd. 33 Lt. 27, no bairro Setor Sul 2° etapa, em Anápolis, a empresa explicou ao Portal 6 que preparou tudo, nos mínimos detalhes, para os clientes montarem toda a ceia para o Natal economizando.

Com setores de hortifruti fresquinho, açougue de primeira, bebidas e muito mais, o Supermercado Oliveira estará, até o dia 24 de dezembro, de portas abertas para recepcionar todos com uma enorme variedade de produtos.

Após o dia 25, as portas reabrem para manter os grandes descontos para o Réveillon, com carnes excelentes e com preços que são reais presentes do Papai Noel.

Confira as ofertas no Instagram da loja neste link e visite o local para conhecer de perto o que é economia de verdade.