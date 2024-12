Tentativa de homicídio termina em barbearia completamente ensanguentada e PM é acionada

Vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde por populares

Davi Galvão - 21 de dezembro de 2024

Sala da residência estava totalmente ensanguentada. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada, na tarde deste sábado (21), após uma denúncia de tiroteio em uma barbearia de Goianira, região metropolitana de Goiânia.

Ao chegarem no estabelecimento, os militares se depararam com uma cena de tentativa de homicídio, com o salão completamente ensanguentado.

A vítima, de 30 anos, já havia sido levada até uma unidade hospitalar por populares.

No local foram encontradas diversas cápsulas de munição 9 mm.

Testemunhas também informaram que, antes do crime, um veículo verde havia estacionado no local, de lá descendo três ocupantes.

O caso agora seguirá sob investigações da Polícia Civil (PC).