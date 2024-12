Localizado corpo de jovem que estava desaparecido há 6 dias na Chapada dos Veadeiros

Operação de buscas contou com tecnologias avançadas e apoio de cães farejadores

Thiago Alonso - 22 de dezembro de 2024

Corpo de Bombeiros assumiu a operação inicialmente. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Após mais de seis dias, o Corpo de Bombeiros localizou, neste domingo (22), o corpo de um jovem que estava desaparecido em Alto Paraíso de Goiás, região da Chapada dos Veadeiros.

A vítima foi vista pela última vez quando saiu de casa na noite do último dia 16 de dezembro, mas nunca mais retornou.

As buscas se iniciaram na última quarta-feira (18), dois dias depois do sumiço, quando equipes do Corpo de Bombeiros se uniram em uma operação na área onde o jovem teria se deslocado.

Por conta das dificuldades durante a procura, equipes de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (BRESC) de Luziânia também se juntaram à ação.

Com o apoio de cães farejadores, os militares assumiram a operação, expandindo o panorama de buscas e com a utilização de tecnologias avançadas para casos deste tipo.

Assim, após mais de quatro dias de buscas, a vítima foi localizada pela corporação neste domingo (22), porém já sem vida. O local, no entanto, não foi divulgado pelas autoridades.

Posteriormente, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que dará continuidade aos procedimentos legais, assim como a devida perícia cadavérica.