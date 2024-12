Semana do Natal começa com alerta de riscos de tempestades em Goiás, aponta meteorologia

Período de comemorações deve ser marcado por pancadas de chuva e variações de temperatura que atingem todas as regiões do estado

Natália Sezil - 22 de dezembro de 2024

Imagem mostra nuvem carregada. (Foto: Divulgação/Climatempo)

Na reta final do ano, com a proximidade das festas de Natal e Ano Novo, os goianos começam a se preparar para as festividades – mas é importante estar atento à previsão do tempo, que aponta chuvas atingindo todo o estado.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a semana do Natal começa com alerta de riscos de tempestades, em decorrência de um corredor de nuvens que se aproxima do estado.

Em diversos municípios, as chuvas devem ser irregulares e acompanhadas de rajadas de vento. Mesmo assim, o sol divide espaço com as tempestades e ainda aparece em alguns momentos do dia.

As regiões Oeste e Norte de Goiás são as que devem registrar maior precipitação, enquanto deve chover menos nas regiões Sudoeste e Sul. Aruanã e Caiapônia estão entre as cidades mais afetadas, com previsão de 20 mm de chuva para esta segunda-feira (23).

Apesar dos altos índices pluviométricos, as temperaturas devem continuar altas, sem trégua. Os termômetros em Aruanã, por exemplo, alcançam os 33 °C, com mínimas de 23 °C.

Enquanto isso, em outros municípios, a temperatura mínima se mantém em 19 °C: Catalão, Formosa, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Palmeiras de Goiás, Rio Verde e Santa Helena fazem parte da lista.

Em Anápolis, a previsão é de que a semana comece com 10 mm de precipitação, entre sol e pancadas de chuva. Os termômetros variam de 19 °C a 26 °C.

Já em Goiânia, deve chover 15 mm, sem previsão de tempestade. As temperaturas oscilam entre 19 °C e 31 °C.