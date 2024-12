6 coisas que podem estar atrapalhando a limpeza das suas roupas na máquina de lavar

Com essas simples mudanças, você vai perceber a diferença na qualidade da lavagem, evitando desperdício de tempo e energia

Pedro Ribeiro - 23 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Hugo Fiori)

Você já parou para pensar que a sua máquina de lavar pode não estar funcionando tão bem quanto deveria? Às vezes, o problema não está na máquina, mas sim na forma como usamos o aparelho.

Pode ser frustrante perceber que, mesmo depois de colocar a roupa na máquina, os resultados não são tão bons quanto você esperava.

Por isso, é importante ficar atento a algumas atitudes que podem atrapalhar a limpeza das suas roupas.

1. Sobrecarregar o aparelho

A primeira dica parece óbvia, mas muita gente ainda comete esse erro.

Quando você coloca muitas roupas na máquina de lavar, ela não consegue girar de forma eficiente, o que prejudica o processo de lavagem.

Além disso, o excesso de roupas pode dificultar a distribuição uniforme do sabão e do amaciante.

O ideal é sempre respeitar a capacidade máxima indicada pelo fabricante para garantir que a lavagem seja realmente eficaz.

2. Exagerar no amaciante

O amaciante é um aliado importante na hora de deixar as roupas macias e cheirosas, mas o exagero pode ter o efeito contrário.

Colocar muito amaciante pode deixar resíduos nas roupas, o que pode dificultar a limpeza.

Além disso, o excesso de amaciante pode acabar obstruindo o mecanismo da máquina de lavar, prejudicando a eficiência do aparelho.

Use a quantidade recomendada e, se necessário, ajuste conforme o tipo de tecido das roupas.

3. Escolher ciclo de lavagem inadequado

Nem todas as roupas devem ser lavadas no mesmo ciclo.

Cada tipo de tecido tem suas próprias necessidades, e escolher o ciclo errado pode resultar em roupas mal lavadas ou até danificadas.

Tecidos mais delicados, como seda e lã, pedem ciclos mais suaves, enquanto roupas de algodão podem ser lavadas em ciclos mais intensos.

4. Deixar roupas na máquina após lavagem

Esse é um erro bem comum, principalmente para quem tem a rotina cheia e acaba deixando as roupas na máquina de lavar por mais tempo do que deveria.

Quando as roupas ficam na máquina por muitas horas após a lavagem, o cheiro de mofo pode começar a aparecer, e as fibras podem ficar danificadas.

O ideal é retirar as roupas assim que o ciclo terminar e, se possível, secá-las imediatamente.

5. Misturar cores e tecidos diferentes

Misturar peças de diferentes cores e tecidos pode não só comprometer a lavagem, como também danificar suas roupas.

As cores mais fortes podem manchar as peças mais claras, e tecidos mais delicados podem ser prejudicados pelo atrito com tecidos mais pesados.

Organize a roupa de acordo com as cores e os tipos de tecido antes de colocar na máquina de lavar para garantir uma lavagem mais eficiente e segura.

6. Errar a dose de sabão

Por fim, um erro clássico é usar a quantidade errada de sabão.

Usar muito sabão pode deixar resíduos nas roupas e até danificar o tecido, enquanto usar pouco sabão pode comprometer a eficácia da lavagem.

O ideal é seguir as instruções do fabricante do sabão e ajustar a quantidade de acordo com a carga de roupa e a sujeira das peças.

Lembre-se: mais sabão não significa melhor limpeza!

