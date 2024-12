Conheça a carne macia e barata que não pode faltar no cardápio das festas de fim de ano

Com um preço mais acessível do que cortes tradicionais como picanha, a carne oferece um sabor irresistível e textura impecável

Isabella Valverde - 23 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@_minhacasinha)

As festas de fim de ano são momentos perfeitos para reunir a família e os amigos ao redor da mesa, e não é preciso gastar muito para surpreender com pratos deliciosos.

A fraldinha, uma carne macia, saborosa e versátil, é a escolha ideal para quem busca economia sem abrir mão de qualidade.

Com um preço mais acessível do que cortes tradicionais como picanha, a fraldinha oferece um sabor irresistível e textura impecável, tornando-se a estrela de receitas práticas e sofisticadas.

A fraldinha é um corte que se destaca pela sua versatilidade na cozinha. Pode ser preparada assada com ervas, marinada com alho, azeite e temperos frescos, realçando o sabor de maneira simples e elegante.

Também é uma excelente opção para churrascos, pois forma uma crosta dourada por fora enquanto mantém o interior suculento.

Para quem deseja inovar, a fraldinha recheada com queijos, bacon ou farofa especial é uma escolha sofisticada que impressiona qualquer convidado.

A maciez natural desse corte é um dos seus maiores atrativos, mas para garantir o melhor resultado, recomenda-se mariná-la por algumas horas com ingredientes como alho e limão, além de sempre cortá-la contra as fibras após o preparo, o que melhora ainda mais a textura.

Além de saborosa, a fraldinha é prática e combina com diversos acompanhamentos típicos das festas de fim de ano, como batatas assadas, arroz natalino ou saladas frescas.

Com sua combinação de custo acessível, sabor único e versatilidade, a fraldinha se torna um elemento indispensável para o cardápio das celebrações. Inclua essa carne no seu menu e surpreenda seus convidados com um prato digno das melhores ceias, sem gastar mais do que o necessário.

