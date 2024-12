Criança consegue pedir ajuda e salvar mãe de tentativa de feminicídio, em Anápolis

Com a arma, ele agrediu a mulher diversas vezes, acertando-a no tórax posterior, na cervical e também nas mãos

Samuel Leão - 23 de dezembro de 2024

Tentativa de feminicídio aconteceu em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 39 anos, ficou gravemente ferida após ser atacada com facadas pelo companheiro, na noite do domingo (22). O caso aconteceu no bairro Jardim Progresso, na região Norte de Anápolis, e teria sido motivado por uma traição cometida pela vítima.

A situação se deu quase meia-noite, quando o casal começou uma discussão. O embate foi escalando e os dois se deslocaram para os fundos da residência. Lá, o homem, de 31 anos, teria pegado uma faca.

Com a arma, ele agrediu a mulher diversas vezes, acertando-a no tórax posterior, na cervical e também nas mãos. A filha do casal, de apenas 11 anos, acompanhou todo o ocorrido e, ao perceber a violências praticada, saiu correndo para pedir ajuda.

Ao retornar para a casa, a mãe estava deitada no chão da rua, ensanguentada, enquanto o pai estava se autolesionando, no antebraço esquerdo, dentro da residência, com a mesma faca utilizada.

Na sequência, a Polícia Militar (PM) compareceu e registrou o ocorrido, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar os primeiros socorros às vítimas. Ambos foram levados para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Após receber os devidos cuidados, o homem foi encaminhado para uma delegacia, juntamente com a arma do crime, onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio, e ele foi autuado em flagrante.