Inscrições abertas para concurso público em Goiás com salários de até R$ 8 mil

Certame contempla várias escolaridades, do fundamental incompleto ao superior

Paulo Roberto Belém - 23 de dezembro de 2024

Imagem ilustrativa de candidata fazendo prova de concurso público. (Foto: Divulgação)

Teve início o período de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cromínia, que está oferecendo 116 oportunidades para diferentes níveis de escolaridade com salários de até R$ 8 mil.

Há vagas para os seguintes cargos:

Motorista I (03); Motorista II (03); Auxiliar de Saúde Bucal (05); Eletricista de Instalações (03); Operador de Máquinas Agrícolas (03); Operador de Máquinas Rodoviárias (03).

Agente de Endemias (08); Assistente Administrativo I (03); Avaliador de Bens (03); Fiscal de Tributos Municipais (03); Recepcionista (03); Técnico em Enfermagem (14); Técnico em Radiologia (03).

Vigilante (03); Assistente Social (03); Biomédico (03); Educador Físico (03); Enfermeiro (08); Farmacêutico (03); Fisioterapeuta (03); Fonoaudiólogo (03); Médico Plantonista (08); Odontólogo (05); Professor III (14); e Psicólogo (03).

No quantitativo de vagas, encontram-se as reservadas para candidatos de ampla concorrência (AC) e pessoas com deficiência (PcD).

As inscrições já estão abertas e vão até 21 de janeiro de 2025, pelo site Itame Concursos, com taxas de R$ 70 a R$ 120. Vale ressaltar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita até sexta-feira (27).

As provas serão aplicada no dia 23 de março de 2025, além de prova de títulos para o cargo de Professor. Haverá questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática, noções de legislação, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais.

Para mais informações sobre o concurso, leia o edital.