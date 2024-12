Mulher denuncia agressão para filho em chamada de vídeo e final é supreendente, em Aparecida de Goiânia

Vítima relatava que estava sendo alvo de tentativa de homicidio por parte do próprio companheiro, que fugiu do local

Thiago Alonso - 23 de dezembro de 2024

Suspeito destruiu a casa da mulher. (Foto: Reprodução)

Um jovem parou uma viatura no meio da rua para informar que a mãe dele estava sendo vítima de tentativa de homicídio, em Aparecida de Goiânia.

O caso ocorreu na noite deste domingo (22), quando o filho apresentou aos policiais uma chamada de vídeo que fazia com a mulher, a qual gritava aos prantos pedindo socorro.

Diante disso, a equipe da Polícia Militar (PM) se dirigiu ao endereço em questão, encontrando o suspeito fugindo do local em um carro.

Assim, uma perseguição foi iniciada nas ruas do Setor Cidade Livre, onde teria ocorrido o crime. No momento, o suposto autor desceu do carro e foi em direção aos militares portando duas facas.

Neste instante, a equipe ordenou que o suspeito parasse, mas ele não obedeceu aos comandos, continuando a caminhada em direção ao condutor da viatura.

Evitando que o policial fosse atingido, as equipes dispararam 15 vezes contra o suposto autor, que foi atingido em quatro locais diferentes.

Baleado, o Corpo de Bombeiros se dirigiu ao local, onde realizou o resgate e encaminhou o jovem até uma unidade hospitalar.

Depois disso, a PM foi até a casa da mulher, encontrando a residência destruída pelo suposto autor, que havia tentado golpear a companheira.

O carro dele, no entanto, foi apreendido e levado até uma unidade de comando da Polícia Civil (PC).

Agora, o caso deve ser encaminhado para as autoridades competentes, que devem realizar os devidos procedimentos legais acerca do caso.