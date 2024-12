Sem cinto de segurança, jovem morre após se chocar contra caminhão na BR-070

Equipes médicas foram acionadas e encontraram a vítima já sem vida

Natália Sezil - 23 de dezembro de 2024

Carro ficou destruído após o acidente. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 23 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (23) após o carro que conduzia se chocar contra um caminhão no km 58 da BR-070, no Distrito de Edilândia, em Cocalzinho de Goiás.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e informações preliminares apontavam vítimas presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros também esteve presente na ocorrência.

Apesar do que havia sido apontado inicialmente, a guarnição que chegou ao local constatou que o motorista do veículo, que se encontrava no interior do veículo sem cinto de segurança, não estava preso às ferragens.

Ele teve o óbito confirmado no local. Não havia outras pessoas dentro do carro. Já o condutor do caminhão não aparentava lesões no momento do atendimento, estando já fora do veículo e consciente.

O local foi isolado para que o atendimento fosse realizado, e os agentes do Corpo de Bombeiros permaneceram até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).