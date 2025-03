Detalhes do afogamento que resultou na morte da criança de 3 anos em resort de Alexânia

Equipes salva-vidas e do Samu chegaram a realizar manobras de salvamento, mas ele não resistiu

Thiago Alonso - 28 de março de 2025

Tauá Resorts, em Alexânia. (Foto: Reprodução/TripAdvisor)

O que era para ser um momento de descontração acabou em tragédia para a família do pequeno Anthony Pietro da Silva, de 03 anos. O garotinho morreu nesta quinta-feira (27), após se afogar no Tauá Resorts, em Alexânia.

Na ocasião, a criança estava com o tio tomando banho em uma piscina do complexo hoteleiro que, apesar de ser destinada a adultos, também tinha uma parte suficientemente rasa para o garotinho.

Até que, em certo momento, o homem se afastou da criança para tirar fotos com a esposa, que estava na extremidade oposta da piscina. Ao tirar as fotografias, ele então retornou para perto do menino, mas não o encontrou.

Nesse instante, a filha do tio gritou “pai, o Anthony!”, apontando para uma mulher que retirava o pequeno da piscina, já desfalecido e com o corpo mole.

Assustado, o homem tentou realizar manobras de salvamento, sendo que equipes de salva-vidas do resort assumiram o resgate em seguida, encontrando o menino já com a boca espumando, desmaiado e inconsciente.

Apesar das várias massagens cardíacas e tentativas de ventilação realizadas pelos socorristas, o garotinho não resistiu e faleceu antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Diante da confirmação do óbito, o Instituto Médico Legal (IML) se dirigiu ao local para realizar a remoção do corpo de Anthony. A Polícia Civil (PC), por sua vez, assumiu as investigações preliminares sobre o ocorrido.

Ao ser questionado sobre o que havia acontecido, o pai do menino não conseguiu responder às perguntas dos policiais, permanecendo em completo estado de choque.

Durante as diligências, a PC solicitou as imagens do circuito de câmeras de segurança do complexo, que devem auxiliar nos próximos passos do inquérito.

Leia nota do Tauá Resort na íntegra:

Lamentamos profundamente o ocorrido com um de nossos hóspedes em Alexânia.

A criança foi localizada por uma prestadora de serviços do hotel. Imediatamente, a equipe de salva vidas iniciou a massagem cardíaca. Em poucos minutos, o Samu chegou ao local e assumiu o atendimento médico. O próprio hotel acionou a presença da polícia.

O hotel cumpre todas as normas em relação à segurança da piscina, incluindo certificações e treinamento da equipe.

Nossas prioridades, no momento, são a assistência à família e o suporte ao trabalho da Polícia Civil.

