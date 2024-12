Última chance para se inscrever em concurso público com 161 vagas e salários de R$ 9,4 mil no DF

Oportunidades contemplam profissionais de nível superior e contam com carga horária de até 40h semanais

Thiago Alonso - 23 de dezembro de 2024

Pessoas fazendo concurso. (Foto: Raphael Alves/TJAM)

Está chegando ao fim o prazo para se inscrever no concurso público da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), que destina 161 vagas para atuação em Brasília, sendo 13 com início imediato, e outras 148 para formação de cadastro reserva.

Os cargos oferecidos são para áreas variadas no setor de Analista de Previdência Complementar, com salários de até R$ 9.488.

As oportunidades são exclusivas para profissionais de nível superior e contam com carga horária de até 40h semanais.

Os interessados têm até a próxima quinta-feira (26) para se inscrever no certame. A candidatura deve ser realizada pelo site da Cebraspe, mediante pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$ 60.

Os concorrentes serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, as quais devem ser aplicadas no dia 09 de fevereiro.

Confira todas as vagas disponíveis para Analista de Previdência Complementar:

Administração e Planejamento (79)

Atuária (22)

Comercial, Marketing e Comunicação Social (80)

Contabilidade (44)

Estatística, Ciência de Dados e Inovação (21)

Governança, Auditoria, Controle e Conformidade (76 CR)

Gestão de Investimentos e Riscos de Investimentos (81)

Infraestrutura e Cibersegurança (24 CR)

Jurídica (24 CR)

Previdência (96)

Sistemas e Governança de Tecnologia da Informação (24 CR)

Para mais informações, leia o edital.