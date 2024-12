Casal é brutalmente assassinado dentro da própria casa às vésperas do Natal, em Cristalina

Samuel Leão - 24 de dezembro de 2024

Homicídio será investigado pela PC. (Foto: Reprodução)

Na manhã deste sábado (24), por volta de 7h50, um casal foi encontrado morto na própria residência no Assentamento Vista Alegre, zona rural de Cristalina, Goiás. As vítimas, uma idosa de 68 anos e um homem de 59, foram assassinadas de forma brutal.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após um vizinho encontrar os corpos no local. Segundo relatos colhidos, o imóvel apresentava sinais de arrombamento e desordem. Um facão, possivelmente a arma utilizada no crime, foi encontrado sobre um sofá próximo às vítimas. Além disso, o padrão de energia elétrica da residência estava desligado, o que impossibilitou o funcionamento das câmeras de segurança.

Existiam conflitos familiares recentes envolvendo um homem que mantinha relacionamento com uma das filhas das vítimas. Ele teria sido convidado a deixar a residência algumas semanas antes, após um desentendimento, mas se recusou a sair. Em uma ocasião anterior, chegou a fazer comentários sobre uma possível tragédia envolvendo a família, profetizada na igreja por ele.

Há relatos também de que, horas antes do crime, houve uma tentativa de contato com as vítimas por meio de mensagens de aplicativo, que não foi respondida. Uma testemunha afirmou que, ao acessar as câmeras de segurança remotamente, não conseguiu visualizar nada, sugerindo que o desligamento do padrão de energia pode ter ocorrido propositalmente para evitar registros do ocorrido.

Outro detalhe que chamou atenção foi uma suposta ligação feita pelo principal suspeito para familiares das vítimas na manhã do crime, solicitando que pertences pessoais fossem removidos de uma residência próxima.

Familiares mencionaram que o casal já havia expressado preocupação com a presença do suspeito na propriedade e que a idosa assassinada chegou a afirmar que, caso encontrasse objetos pertencentes ao homem, os colocaria na rua e acionaria a polícia.

As autoridades continuam investigando o caso, e a Polícia Civil (PC) já acionou o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários. Autoridades investigam se o caso configura homicídio duplo ou latrocínio.