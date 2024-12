Cinco pessoas do mesmo veículo morrem em gravíssimo acidente na GO-346

Impacto destruiu o veículo, alçando várias partes da carroceria e dos pertences das vítimas no asfalto

Thiago Alonso - 24 de dezembro de 2024

Veículo ficou completamente destruído após o acidente. (Foto: Reprodução)

Cinco pessoas – sendo quatro homens e uma mulher – morreram em um gravíssimo acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta, na tarde desta segunda-feira (23), na GO-346, na altura do município de Cabeceiras, localizado no Entorno do Distrito Federal (DF).

Na ocasião, o automóvel de passeio trafegava em um trecho de entrocamento da BR-020 com a BR-030, quando o pneu estourou e o motorista perdeu o controle. Conforme informações prévias do Corpo de Bombeiros, os homens tinham 52 anos, 48, 23 – além de um que cujo número não foi identificado. A mulher, por sua, tem 24 anos.

Neste momento, o veículo colidiu a parte lateral, do lado passageiro, com a carreta que vinha na direção oposta, causando grande destruição.

Com o impacto, várias partes do carro foram jogadas pela pista, incluindo pertences dos ocupantes.

Se dirigiram ao local guarnições do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM), que apenas puderam constatar o óbito das cinco pessoas do automóvel, todas presas às ferragens e com graves danos.

O motorista da carreta, por sua vez, foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo para a presença de álcool.

Os corpos ficaram sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML), para serem posteriormente retirados pelos familiares.

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que dará continuidade aos devidos procedimentos legais