Grupo de “socialização” em condomínio de Anápolis tem gerado discórdia entre vizinhos; veja os prints

Confusão começou após desentendimento com relação a entrega de um lanche

Davi Galvão - 24 de dezembro de 2024

confusão começou após desentendimento envolvendo a entrega de um lanche. (Foto: Reprodução)

Um condomínio de Anápolis passou por uma situação bastante incomum após uma discussão entre os moradores ter se iniciado no grupo de conversas internas, intitulado “socialização”.

O estopim para a confusão aconteceu após uma das condôminas utilizar o grupo para “dar um recado” a uma vizinha específica, envolvendo um lanche que havia sido entregue de forma errônea.

Na mensagem, a moradora explica que ela e o marido receberam um lanche que não haviam solicitado, de modo que o companheiro foi até o porteiro, sob a chuva, para poder devolver.

Nisso, a verdadeira dona do alimento já estava na portaria e, conforme a denúncia, teria esbravejado e acusado o homem de ter roubado o lanche.

“Vou manda recado aqui pra infeliz. Sua infeliz morta de fome o do bloco A 8. Porteiro tinha ligado, avisando que lanche chegou, passou lanche errado. Mandei meu marido levar na chuva. Você vem com falta de respeito chama ele de pau no c# desgraçad#, falando que ta roubando um lanche [sic]”, escreveu.

Ao final, ela ainda fez uma ameaça, acerca do que teria acontecido se tivesse sido ela a ir devolver o lanche, e não o marido.

“Deu sorte que não fui eu quem tinha ido aí na hora, que [daí] você ia ver quem é pau no c# sua infeliz”, declarou.