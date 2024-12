Presente que filho gostaria de ganhar no Natal mãe dele mais uma vez não conseguiu dar

Menino tem 12 anos e trocaria todos os presentes que recebeu por esse

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2024

Ceia de Natal. (Foto: Reprodução)

O espírito natalino, para muitas famílias, é sinônimo de união, amor e troca de presentes.

Porém, para um garoto de 12 anos, o maior presente que ele poderia receber não veio em uma caixa embrulhada.

O menino, que mora com a avó desde que nasceu, compartilhou a dor de não ter a mãe presente na ceia de Natal, algo que ele desejava mais do que qualquer brinquedo ou objeto material.

A história veio à tona após ser compartilhada por um familiar no Reddit, gerando comoção entre os usuários da plataforma.

Segundo o relato, a mãe entregou o filho aos cuidados da avó logo após o nascimento, fruto de um relacionamento anterior.

Apesar de contribuir financeiramente com uma pensão e enviar presentes em datas comemorativas, a mãe tem dificuldade em estreitar laços devido à rejeição do atual marido, um médico que nunca aceitou a existência do garoto.

“Ela tenta compensar com presentes, mas nenhum presente substitui a presença dela na minha vida”, desabafou o menino ao familiar que narrou o caso.

Segundo a avó, ele sente profundamente a ausência da mãe, principalmente em momentos como o Natal, quando vê outras famílias reunidas e sente que falta uma peça em sua própria história.

O peso da situação é agravado pelo fato de que a mãe construiu outra família, onde aparentemente vive uma vida estável.

Embora ela procure manter algum contato, a presença física, tão desejada pelo filho, é constantemente negada.

“Eu só queria que ela viesse para a ceia, que estivesse comigo por algumas horas. Não é sobre os brinquedos, é sobre ela estar aqui. Mas ela sempre encontra uma desculpa”, teria dito o menino, segundo o relato.

A publicação no Reddit gerou uma enxurrada de comentários. Muitos usuários expressaram empatia pelo garoto, criticaram a postura da mãe e levantaram questões sobre o papel do marido em influenciar a ausência dela.

Outros compartilharam histórias semelhantes, criando um espaço de acolhimento para quem enfrenta a ausência de um ente querido.

Especialistas comentaram sobre os impactos emocionais que a ausência de uma figura parental pode causar em crianças.

Uma psicóloga explicou. “Crianças precisam se sentir amadas e valorizadas por seus pais. Quando isso não ocorre, elas podem crescer com um sentimento de rejeição, que afeta não apenas sua autoestima, mas também suas futuras relações interpessoais.”