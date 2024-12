MEC abre vagas para cursos gratuitos e a distância de inglês e espanhol com certificado no final

Essa é uma chance de ouro para aprimorar o currículo e se destacar no mercado de trabalho

Isabella Valverde - 25 de dezembro de 2024

Facha do Ministério da Educação (MEC), em Brasília. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) está oferecendo mais de 3 mil vagas para cursos online gratuitos de inglês e espanhol.

As oportunidades são voltadas tanto para iniciantes quanto para quem já possui algum nível de conhecimento nos idiomas.

Com uma carga horária de 40h, os cursos são realizados de forma totalmente online, permitindo que os participantes aprendam no seu próprio ritmo, com flexibilidade e acesso a materiais complementares.

Ao final, os alunos que concluírem as atividades recebem um certificado, que pode até ser utilizado como horas complementares em cursos de graduação.

Para participar, basta acessar a plataforma Aprenda Mais, buscar pela categoria “Idiomas, Línguas e Literatura” e escolher o curso desejado.

Cada curso apresenta informações detalhadas, como conteúdos abordados, carga horária, público-alvo e metodologia.