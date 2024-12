Motorista de aplicativo pega passageira famosa e se surpreende após ela fazer revelação no carro

Situação viralizou e é mais uma prova de que momentos inesperados podem render boas risadas — e histórias para contar

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma situação inusitada aconteceu em São Paulo (SP) quando a cantora Paula Fernandes decidiu pregar uma peça em um motorista de aplicativo durante uma corrida.

O momento começou quando, por coincidência, sua música “Pássaro de Fogo” começou a tocar no som do carro.

Sem ser reconhecida de imediato, Paula resolveu brincar com o motorista.

“Ela canta bem, né?”, perguntou a cantora ao condutor, que confirmou sem desconfiar de quem estava no banco de trás.

Curiosa, Paula seguiu provocando: “Você conhece ela?”. Ele prontamente respondeu: “Paula Fernandes”, revelando que era fã de suas músicas.

Foi só então que ele percebeu a semelhança da voz e se deu conta de quem era a passageira.

“Nossa Senhora”, reagiu, surpreso e sem acreditar na coincidência. Em meio a risadas, Paula ainda brincou: “Que bom que você falou que gosta. Já pensou se não gostasse?”.

A cantora registrou todo o momento e compartilhou o vídeo nas redes sociais, rendendo comentários divertidos dos fãs.

“Entrei no Uber, tô aqui com o Edmilson, quietinha no banco de trás, e de repente começa a tocar ‘Pássaro de Fogo’. Aí eu fiz uma pegadinha com ele”, contou ela, cheia de bom humor.

Confira!