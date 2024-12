Após noitada, jovem bate em muro de residência e liga para padrasto resolver a situação

Dona da casa contou que haviam seis ocupantes no carro, a maioria menores, estando todos embriagados

Davi Galvão - 26 de dezembro de 2024

Portão e muro da residência ficaram completamente avariados. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 18 anos se envolveu em uma grande confusão durante a madrugada desta quarta-feira (25) de Natal, ao perder o controle da direção e colidir contra o portão de uma residência, em Anápolis. Após o acidente, ele ainda teria ligado para o padrasto ir até o local resolver a situação.

Em imagens, é possível ver o resultado da batida, com parte do muro do imóvel destruído e o portão completamente danificado.

A proprietária da residência, localizada no Setor Residencial Jandaia, contou ao Portal 6 que assim que ouviu o estrondo foi verificar o que havia ocorrido e conseguiu ver seis pessoas no interior do Volkswagen Gol.

Ela afirmou que dois dos ocupantes fugiram logo após o ocorrido, restando o condutor, de 18 anos, e mais três adolescentes, incluindo duas garotas com idades próximas a 12 e 13 anos.

Conforme ela, todos os jovens estavam visivelmente embriagados e não esperaram a Polícia Militar (PM) chegar ao local, deixando o carro para trás, tanto por estarem alterados como pelo fato de o motorista não possuir CNH.

Após ela explicar o caso às autoridades, o padrasto do condutor apareceu e se comprometeu a arcar com todos os prejuízos decorridos da batida.

Como a vítima não quis levar o caso até a delegacia, as partes foram orientadas e o caso registrado pelas autoridades.