Concurso com salários de quase R$ 11 mil está com vagas abertas para Hospital das Clínicas da UFG

Isenção da taxa de inscrição, que varia de R$ 85 a R$ 150, só pode ser solicitada até esta sexta-feira (27)

Natália Sezil - 26 de dezembro de 2024

O Hospital das Clínicas da UFG fica localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está com um novo concurso com vagas imediatas para 45 hospitais universitários em todo o país, e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) está nesta lista.

São 11 vagas imediatas no HC-UFG, distribuídas na área médica, enquanto os setores assistencial e administrativo contam com formação de cadastro reserva. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 20 de janeiro de 2025. Elas devem ser feitas pelo Portal do Conhecimento da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Nas vagas de contratação imediata, há três oportunidades diferentes, todas com carga horária de 24 horas semanais e remuneração de R$ 10.787,14. São 5 vagas para Cirurgia Pediátrica, 1 para Medicina do Adolescente e 5 para Medicina Intensiva Pediátrica.

Para se candidatar a vagas da área médica, a taxa é de R$ 150. Já para os setores assistencial e administrativo, a cobrança é de R$ 85 para os cargos de nível médio/técnico, e R$ 110 para os de nível superior.

O período de solicitação de isenção vai até esta sexta-feira (27), e podem requerer esse direito candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ou doadores de medula óssea.

O processo seletivo inclui prova objetiva, a ser realizada em 16 de março, além de prova de títulos. A vigência do edital é de um ano, mas pode ser prorrogado pelo mesmo período.