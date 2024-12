Adolescente vai parar na delegacia após achar cartão de crédito perdido e entregá-lo para amigas fazerem compras

Suspeitos serão investigados pelo prejuízo causado com a prática criminosa

Davi Galvão - 27 de dezembro de 2024

Câmeras registraram o momento no qual o cartão foi utilizado. (Foto: Reprodução)

Um adolescente de 15 anos e outras duas pessoas foram conduzidas até a Central de Flagrantes nesta sexta-feira (27), em Anápolis, após encontrarem um cartão de crédito em um estabelecimento comercial e efetuarem diversas compras com ele.

A proprietária do objeto relatou que, após comerciantes locais informarem-na de atividades suspeitas, acionou as autoridades que, a partir de imagens de câmeras de segurança, conseguiram localizar uma das envolvidas.

Chegando na residência da jovem, de 18 anos, ela confirmou que realmente havia utilizado o cartão para efetuar a compra de bebidas alcoólicas e carne. Outra mulher, de 45, também confessou ter se beneficiado da mesma tática.

Em vídeos feitos por equipamentos de segurança de vários dos supermercados, é possível ver o momento das transações financeiras. Em uma das filmagens, a jovem aparece rindo e brincando enquanto utiliza o bem alheio.

Ambas informaram que haviam adquirido o cartão com a mesma pessoa, um adolescente de 15 anos.

A partir dessas informações, as autoridades foram ouvir o menor, que confirmou a versão das duas amigas. Ele contou que trabalha em um dos comércios onde as compras foram realizadas e foi lá que encontrou o cartão, entregando-o para que as duas suspeitas pudessem utilizá-lo.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados até a Central de Flagrantes, com o adolescente sendo acompanhado pelo pai.