Advogado denuncia ameaça de morte após ganhar aposta sobre peso corporal, em Goiânia

Desentendimento entre os homens se desencadeou devido a discordâncias sobre o resultado do desafio

Thiago Alonso - 27 de dezembro de 2024

Caso ocorreu no Setor São José, em Goiânia. (Foto: Captura/Google Street View)

Um advogado acionou a Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira (27), relatando ter sido ameaçado de morte após realizar uma aposta, em um bar do Setor São José, região Centro-Oeste de Goiânia.

Na ocasião, durante uma conversa entre o homem, de 48 anos, e o suspeito, de 38 anos, eles teriam realizado um desafio, o qual definiria quem era o “menos pesado” e quem perdesse deveria arcar com a aposta.

Assim, ao se dirigir a uma balança, o advogado constatou que, de fato, ele era o menos pesado e, por conta disso, o oponente deveria pagar o valor previsto no desafio.

Contudo, o ‘rival’ se recusou a fazer o pagamento, desencadeando um desentendimento entre ambos, que rapidamente evoluiu para uma agressão. A situação se agravou quando o ‘vencedor’ utilizou um canivete para se defender do oponente.

Como resposta, ele foi até o carro e pegou um taco de beisebol, o qual foi utilizado para revidar os golpes – causando lesões no braço do outro enquanto o ameaçava de morte.

Após a confusão, o suspeito fugiu do local e foi para casa, enquanto o outro permaneceu no local e acionou a Polícia Militar (PM), que posteriormente solicitou apoio da Polícia Civil (PC).

As autoridades, então, se encaminharam à residência do suposto agressor, que não prestou resistência e, juntamente com o oponente de aposta, se dirigiu à delegacia.

No local, ambos auxiliaram as autoridades prestando esclarecimentos sobre o ocorrido e, posteriormente, foram liberados.