Boa notícia para Goiânia e alerta preocupante para o resto de Goiás neste final de semana

Além da temperatura máxima baixa para os padrões da capital, o índice de precipitação será pequeno e haverá período de sol para pegar um bronzeado ou por roupa no varal

Thiago Alonso - 27 de dezembro de 2024

Tempo nublado em Goiânia. (Foto: Pedro Hara/Portal 6)

O último final de semana de 2024 promete ser intenso, com fortes pancadas de chuvas e tempestades atingindo Goiás, conforme apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, um corredor de nuvens deve passar pela faixa central do Brasil, propiciando a formação de precipitações, acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Por conta disso, a meteorologia emitiu um alerta devido ao potencial risco de tempestades, que podem chegar a 50 mm d’água por ida. Além disso, há possibilidade de ventanias de até 70 km/h.

Entre as localidades mais afetadas estão as regiões Sudoeste e Central de Goiás, podendo marcar até 45 mm, com pancadas de chuvas isoladas.

Os municípios mais afetados devem ser Doverlândia, Caiapônia e Rio Verde, com precipitações de 25 mm, enquanto os termômetros devem variar entre 19 °C e 29 °C nas três cidades.

Já na capital, Goiânia, a meteorologia apontou um clima mais ameno, com chuvas de, no máximo, 18 mm, enquanto as temperaturas devem variar entre 19 °C e 31 °C, com presença de sol e nuvens no céu.

A situação ainda mais agradável será vista em Anápolis, onde as quedas d’água não devem ultrapassar os 15 mm, e os termômetros marcarão mínimas de 19°C e máximas de 28°C.