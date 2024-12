Descubra qual cor você deve usar para passar a Virada do Ano

Usando a numerologia, você pode escolher a cor que mais ressoa com seu propósito

Gabriella Pinheiro - 27 de dezembro de 2024

Fogos de artifício. (Foto: Agência Brasil)

Está em dúvida de qual cor de roupa escolher para passar a Virada do Ano? Não se preocupe. Isso porque a numerologia, prática que associa número a vibrações energéticas, pode ser o caminho para isso.

Para descobrir qual cor você deve usar para passar a Virada do Ano, primeiro calcule o número pessoal do ano que está por vir. Some o dia e o mês do seu nascimento ao ano novo. Por exemplo, se você nasceu em 15 de março (15/03) e o ano será 2025, some:

1 + 5 + 0 + 3 + 2 + 0 + 2 + 5 = 18. Em seguida, reduza a soma a um número entre 1 e 9: 1 + 8 = 9. Neste caso, o número pessoal é 9.

Agora, confira as cores associadas:

1 : Vermelho. Representa coragem, iniciativa e novos começos.

: Vermelho. Representa coragem, iniciativa e novos começos. 2 : Laranja ou tons pastel. Simboliza harmonia, parceria e equilíbrio emocional.

: Laranja ou tons pastel. Simboliza harmonia, parceria e equilíbrio emocional. 3 : Amarelo ou dourado. Atrai alegria, criatividade e otimismo.

: Amarelo ou dourado. Atrai alegria, criatividade e otimismo. 4 : Verde. Relaciona-se à estabilidade, saúde e crescimento pessoal.

: Verde. Relaciona-se à estabilidade, saúde e crescimento pessoal. 5 : Azul-claro. Estimula mudanças, liberdade e aventura.

: Azul-claro. Estimula mudanças, liberdade e aventura. 6 : Rosa ou lilás. Representa amor, compaixão e conexões profundas.

: Rosa ou lilás. Representa amor, compaixão e conexões profundas. 7 : Roxo ou violeta. Ligado à espiritualidade, introspecção e sabedoria.

: Roxo ou violeta. Ligado à espiritualidade, introspecção e sabedoria. 8 : Cinza ou prata. Simboliza sucesso, poder e equilíbrio financeiro.

: Cinza ou prata. Simboliza sucesso, poder e equilíbrio financeiro. 9: Branco. Evoca paz, encerramentos e novos começos.

