Geolab fica entre as 3 Indústrias finalistas no prêmio Parceiro do Ano da Abrafarma

Evento contou com a presença de cerca de 700 líderes de redes de farmácias, indústrias, consultores e outros parceiros estratégicos

Publieditorial - 27 de dezembro de 2024

(Foto: Divulgação)

A Geolab Indústria Farmacêutica, uma das principais empresas do setor no Brasil, ficou entre as 3 Indústrias finalistas no Prêmio Parceiros do Ano da Abrafarma, na categoria Medicamentos Similares. A premiação, que aconteceu no jantar realizado em São Paulo no dia 4 de dezembro, destacou as empresas que se sobressaíram no mercado farmacêutico em 2024.

A Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, promove este evento anual para reconhecer as indústrias e laboratórios que se destacaram pelo seu compromisso com a inovação, qualidade e superação de desafios. Em sua 12ª edição, o prêmio celebrou os esforços e conquistas de empresas que contribuem para o fortalecimento do setor farmacêutico brasileiro, que continua a se expandir com novas tecnologias, ampliação de serviços e inovações.​

O evento contou com a presença de cerca de 700 líderes de redes de farmácias, indústrias, consultores e outros parceiros estratégicos. Durante a premiação, foi destacado o papel crucial das empresas do setor em um ano marcado por desafios, mas também por muitas oportunidades.​

Este é o primeiro ano de participação da Geolab no Prêmio Parceiros do Ano da Abrafarma, e a empresa se orgulha de figurar entre as três mais importantes do setor, ao lado de grandes nomes da indústria farmacêutica nacional. A premiação ressalta a importância da Geolab como fornecedora de medicamentos de alta qualidade, reafirmando seu compromisso com a saúde e bem-estar da população brasileira.​

Durante a cerimônia, o presidente do Conselho Diretivo da Abrafarma, Marcelo Cançado, e o CEO da Abrafarma, Sergio Mena Barreto, destacaram o impacto das parcerias e da inovação no setor farmacêutico, além da importância do prêmio para o fortalecimento da confiança e das relações comerciais dentro da indústria.

A Geolab, com sua experiência de 25 anos no mercado farmacêutico, se consolidou como uma das grandes fornecedoras de medicamentos genéricos, similares e hospitalares no Brasil. A empresa emprega mais de 2.000 colaboradores e está presente em mais de 93 mil farmácias.​

A Geolab reafirma seu compromisso com a inovação e qualidade no setor farmacêutico, com a confiança de que aparceria com seus distribuidores e clientes é o caminho para continuar crescendo e inovando.