Imagens mostram momento exato em que caminhonete invade loja de noivas em Anápolis

Registros revelam também como ficou a parte interna do estabelecimento

Davi Galvão - 27 de dezembro de 2024

Veículo destruiu a vitrine e paredes do estabelecimento. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento exato no qual uma caminhonete invadiu uma loja de vestidos de noiva em Anápolis, na manhã desta sexta-feira (27).

No vídeo, é possível ver quando o veículo tenta realizar uma conversão para adentrar a rua Leopoldo de Bulhões, no bairro Bom Sucesso, mas perde o controle.

Ele sobe na calçada e rompe a vitrine do estabelecimento, chegando a destruir as paredes do interior.

O Portal 6 entrou em contato com a proprietária do estabelecimento, que revelou o susto vivido, mas esclareceu que ninguém se feriu gravemente.

“Tivemos uns arranhões devido aos vidros que quebraram, mas, fora isso, ninguém machucou. O motorista da caminhonete está bem, não teve nada também não”, contou.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e registrou o caso, acompanhando os envolvidos.