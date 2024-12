Oposição a Márcio Corrêa, Thaís Souza promove abaixo-assinado para que o próximo prefeito a mantenha à frente do Centro de Zoonoses

Local passou 8 anos nas mãos da vereadora e da aliada Vera Lúcia Lourenço Dias

Pedro Hara - 27 de dezembro de 2024

Vereadora Thais Souza. (Foto: Ismael Vieira)

Rápidas teve acesso a um áudio enviado por Thais Souza (Republicanos) para protetores de animais de Anápolis. No registro, ela pede ajuda para se manter na gestão do Centro de Zoonoses da cidade.

Compartilhado por Thais no dia 23 de dezembro, a vereadora solicita aos integrantes do grupo que escrevam um texto ao prefeito Márcio Corrêa (PL), reivindicando a permanência dela a frente do órgão.

“Venho pedir a vocês que escrevam um breve texto pedindo ao nosso prefeito Márcio [Corrêa] a continuidade da vereadora Thais no bem-estar animal do Centro de Zoonoses […] embaixo da cartinha vocês escrevam o seu nome completo, seu CPF, seu bairro e seu número de telefone”, diz Thais.

Outro pedido feito pela vereadora é a recontratação da Dra. Vera Lúcia Lourenço Dias como diretora de bem estar animal do Centro de Zoonoses.

Apesar da disposição demonstrada por Thais, os esforços devem ser em vão. A coluna apurou que os oito anos na base de Roberto Naves (Republicanos) farão com que ela seja preterida, sendo substituída por Seliane da SOS (MDB).