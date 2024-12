Veja regras para pagamento de IPTU e outros tributos em Goiânia no ano de 2025

Cronograma foi elaborado pela Secretaria de Finanças (Sefin) do município

Paulo Roberto Belém - 28 de dezembro de 2024

Obrigações serão recolhidas aos cofres do Paço Municipal (Foto: Prefeitura de Goiânia)

A Prefeitura de Goiânia informou as datas de quando os contribuintes deverão pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e outras obrigações recolhidas pelo município, ao divulgar o calendário fiscal para 2025.

De acordo com o cronograma elaborado pela Secretaria de Finanças (Sefin), moradores com imóveis na capital poderão realizar o pagamento à vista do IPTU, com desconto de 10%, até o dia 20 de fevereiro de 2025.

O prazo é o mesmo para adesão ao parcelamento do tributo, que poderá ser feito em até 11 vezes, com a última parcela vencendo em 22 de dezembro de 2025, sendo que o valor mínimo da parcela do IPTU e ITU não poderá ser inferior a R$ 42,42.

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)

Para esta outra modalidade de imposto, competente a trabalhadores autônomos e empresas, o pagamento poderá ser feito à vista ou em até 12 parcelas mensais consecutivas, com vencimento da primeira parcela ou da parcela única no dia 31 de janeiro de 2025, e da última, em 30 de dezembro.

Para as empresas em geral, o pagamento da primeira parcela terá início no dia 10 de fevereiro de 2025, podendo ser dividido em até 12 vezes, com a última parcela vencendo no dia 12 de janeiro de 2026.

Taxa de Licença para Localização e Funcionamento

Já para o pagamento da taxa que compete ao funcionamento das empresas localizadas em Goiânia, o cronograma estabelece que este pode ser realizado em parcela única, com desconto de 10%.

Na forma de parcelamento, este pode ser em até quatro vezes. A data referência para ambas as formas é o dia 20 de fevereiro de 2025, enquanto o fim das parcelas está estipulado para o dia 20 de maio de 2025.