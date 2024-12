Homem é preso após utilizar chave inglesa para assassinar idoso

Vizinhos estranham sumiço da vítima e família o encontrou morto no próprio quarto, completamente ensanguentado

Davi Galvão - 28 de dezembro de 2024

Idoso foi encontrado completamente ensanguentado e parcialmente nu. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 75 anos, foi encontrado morto na própria residência, localizada na zona rural do município de Cachoeira Alta, região Sul de Goiás, na noite desta sexta-feira (27). O principal suspeito do crime, um homem de 35 anos, já foi localizado e preso pelas autoridades.

Uma vizinha relatou que na noite de quinta-feira (26) a vítima havia ido até a residência dela, alegando ter perdido o celular e pediu para que ela ligasse para o aparelho. Porém, o mesmo não estava sequer chamando.

Na manhã seguinte, ela notou que o veículo do idoso havia desparecido e ele também não foi visto ao longo do dia, o que preocupou os vizinhos, que acionaram a família.

Dois dos netos da vítima, que residem em Rio Verde, foram até lá e pularam a janela do imóvel e encontraram o avô já sem vida no quarto. O cômodo também estava completamente ensanguentado e a vítima, parcialmente nua, apresentava diversas lesões na cabeça.

Assim, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e a Polícia Militar (PM) também compareceu ao local. Conversando com testemunhas, os militares descobriram que um homem, de 35 anos, havia passado boa parte da quinta-feira (26) na residência, efetuando reparos no carro do idoso, que seguia desaparecido.

A partir dessas informações, a PM realizou diligências e conseguiu localizar o suspeito próximo ao endereço no qual reside, em Rio Verde, e efetuaram a abordagem.

O homem chegou a tentar fugir, mas foi contido e abordado pela polícia. Foram encontrados quatro cartões e um celular pertencentes à vítima. Ele confessou o crime, afirmando que utilizou uma chave inglesa para desferir os golpes na cabeça do idoso. O veículo do falecido também foi recuperado próximo à Praça das Mães, abandonado pelo autor.

Diante dos fatos, o autor confesso foi conduzido à Central de Flagrantes e segue à disposição do Judiciário.