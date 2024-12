Criança de 9 anos morre após carro desviar de capivara e bater em árvore na GO-118

Socorristas chegaram a se dirigir até o local do acidente, mas apenas puderam constatar o óbito

Da Redação - 29 de dezembro de 2024

Carro ficou destruído após o impacto. (Foto: Reprodução)

Um garotinho, de apenas 09 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito, neste domingo (29), enquanto trafegava com o pai pela GO-118, na altura de Monte Alegre de Goiás, região Nordeste do estado.

De acordo com o responsável, que conduzia o veículo, eles passavam por um trecho próximo ao km 290 da rodovia, quando uma capivara invadiu a pista.

Ao tentar desviar do animal, o homem perdeu o controle do carro, vindo a colidir com uma árvore próxima à margem.

Com o impacto, o veículo ficou bastante destruído, sendo necessário o acompanhamento da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O socorro também foi acionado, resgatando o adulto e encaminhando-o por uma ambulância até uma unidade de saúde. A criança, por sua vez, não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no local.

Diante dos fatos, a Polícia Científica se dirigiu ao local para realizar a perícia no local do acidente. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado, ficando responsável pela retirada do corpo.

Agora, o caso será encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deverá realizar as devidas investigações sobre o ocorrido.